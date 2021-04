,,SokzBuraka’’ ruszy z nową siłą hejtu? Profil przejmuje… Fundacja Otwarty Dialog

Od kilku dni z dużymi problemami zmaga się administrator hejterskiego profilu „SokzBuraka” Mariusz Kozak-Zagozda. Teraz z pomocą przychodzi mu… Ludmiła Kozłowska. Na profilu poinformowano, że odpowiedzialność za jego funkcjonowanie przejmuje Fundacja Otwarty Dialog.

,,SokzBuraka’’ to profil na Facebooku, który zasłynął w Polsce niesłychaną skalą hejtu i manipulacji, którymi się posługuje. Ostatnio nad jego administratorami zawisły czarne chmury po tym, jak portal tvp.info ujawnił rozmowy Mariusza Kozak-Zagozdy z mec. Romanem Giertychem. Wedle publikacji portalu znany prawnik miał finansować funkcjonowanie strony, decydować o publikowanych na niej treściach i pomagać administratorowi uniknąć odpowiedzialności za rozpowszechniane kłamstwa.

W Polsce nie brakuje jednak sił, które zrobią wszystko, aby uratować hejterski profil. Z otwartą przyłbicą do walki o jego byt ruszyła Ludmiła Kozłowska. Fundacja Otwarty Dialog oficjalnie przejęła odpowiedzialność za treści publikowane na „SokzBuraka”.

- „Sok zmieni profil w kierunku wsparcia różnego rodzaju inicjatyw obywatelskich związanych zarówno z piętnowaniem patologii w życiu publicznym w naszym kraju, jak również obroną demokracji, praworządności, szeroko rozumianej wolności i praw człowieka - głównie w Polsce, ale również w UE i na świecie”

- czytamy na profilu.

Fundacja Otwarty Dialog to kontrowersyjna organizacja założona z inicjatywy Ludmiły Kozłowskiej, pochodzącej z Sewastopola aktywistki, którą polskie władze wpisały do Systemu Informacyjnego Schengen, oznaczając najwyższym alertem. W Polsce fundacja podejmuje szereg aktywności wymierzonych w zburzenie porządku publicznego. Bardzo często wykorzystuje do tego media społecznościowe. Jedną z ostatnich akcji fundacji było rozpowszechnianie skierowanych to funkcjonariuszy policji ulotek, w których otwarcie zachęcano ich do buntu. Niedawno o fundacji głośno zrobiło się po skierowanym do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy liście brytyjskiego posła. Ian Liddell-Grainger stwierdził, że Otwarty Dialog może dopuszczać się korumpowania polityków i wezwał RE do podjęcia kategorycznych działań wobec fundacji.

kak/Facebook, Fronda.pl