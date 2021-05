Soboń o publikacji niemieckiego portalu nt. funduszy UE: Polska wydatkuje środki w sposób transparentny

Jak możemy przeczytać na niemieckim portalu „Deutsche Welle”, "Komisja Europejska zgłosi uwagi do zasad monitoringu oraz zasad kontroli w polskim KPO”, czego „Celem jest mocniejsze umocowanie niedyskryminacji bez beneficjentów Funduszu Odbudowy w Polsce". Jak można się domyślać mowa jest o podziale środków bez względu na przynależność polityczną. To taka sugestia niemieckiej prasy, że w Polsce taka sytuacja ma miejsce. Na co też próbuje się uskarżać opozycja, a chodzi jak zwykle o ... pieniądze w samorządach, gdzie opozycja zarządza.

- Polska jest państwem, które wydatkuje środki w sposób transparentny, rozlicza się z nich bardzo dobrze, o czym świadczą wewnętrzne kontrole i kontrole zewnętrzne. Polska jest wzorem w wydatkowaniu środków europejskich, wiec ja się specjalnie tego typu zmian, czy propozycji zmian w procesie monitorującym, nie obawiam, bo idziemy ścieżką znaną i utartą – powiedział w programie Michała Rachonia #Jedziemy wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń odnosząc się do tekstu na niemieckim portalu.

Odnosząc się do wydatków na służbę zdrowia, które także miałby być finansowane z tych środków zwrócił uwagę, że w Platformie Obywatelskiej „jest jakaś wewnętrzna walka, właśnie o to, czy zachować postawę chociaż po części racjonalną, czy być totalną opozycją w każdej kwestii, nawet w kwestii”.

mp/tvp info/niezalezna.pl