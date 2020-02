Smoktunowicz: Giertych „to już pajac, a nie adwokat”

Bezpośrednio po nałożeniu przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego kary porządkowej w wysokości 3 tys. zł na Romana Giertycha oświadczył on, że kary nie zapłaci. Stwierdził też, że jeśli nie zapłaci w ciągu 7 dni, to będzie musiał trafić do aresztu. To z kolei wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta skomentował, że Giertych się pomylił i że istnieje instytucja komornika, który te pieniądze od Giertycha pobierze.