Śmiszek chce założyć zespół parlamentarny ds. LGBT

ZERR0 18.10.19 14:09

Jak widac lewacy są zdesperowani i zdeterminowani, aby niszczyć, indoktrynować, gwałcić psychiki małych dzieci. Trzeba postawić temu tamę.

Jak dotąd to nie jest żadna walka, żadna wojna, bo atak, ciosy i pociski padaja tylko z jednej strony - ze strony wściekłolewaków. To jest jednostronne bicie pałą kompletnie biernej ofiary. Oni nie ponosza żadnych strat, z niczego się nie wycofują. Wycofywac mamy sie tylko my, normalni ludzie.



Czas to zmienić. To Oni mają się bać i oni mają czuć, to co czujemy my, gdy jesteśmy bici, poniżani, opluwani i gdy na rozkaz Sekty LGBT strzela do nas policja i gdy szczują nas psami, biją pałkami i gazują.



To Oni mają się bać i oni mają czuć, to co czujemy my, gdy wyrzucaja nas z pracy, publicznie wyszydzają i szczują przeciwko nam nasze dzieci.



To Oni mają się bać i oni mają czuć, to co czujemy my, gdy jesteśmy traktowani jak bydło do eksterminowania, jak podludzie i jak śmieci.



PRECZ Z FASZYZMEM!

PRECZ Z SEKTĄ LGBT!

PRECZ Z LEWACKIM KULTURKAMPFEM!