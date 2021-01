Śmiertelność w Niemczech większa niż w USA. Sytuacja jest dramatyczna

Niemcy wyprzedziły pod względem ilości zgonów z powodu COVIDD-19 nawet Stany Zjednoczone. Sytuacja u naszych zachodnich sąsiadów zaczęła pogarszać się na początku grudnia i wciąż jest dramatyczna. Dlatego przedłużając obostrzenia tamtejsze władze apelują do obywateli, aby jeszcze bardziej ograniczać kontakty społeczne.

Jak donosi dziś „Tagesspiegel”, mimo że w Stanach Zjednoczonych jest znacznie więcej zakażonych osób, to procentowo więcej pacjentów umiera z powodu COVID-19 lub w związku z nim w Niemczech. W USA za milion mieszkańców wczoraj zakażonych było 750 osób, w Niemczech na milion mieszkańców to 150 zakażonych. Jednak pod względem śmiertelności Niemcy wyprzedzają Stany, zbliżając się do 11 zgonów na milion mieszkańców. Wskaźnik śmiertelności COVID-19 w Niemczech to 2,2 proc., w USA -1,7 proc.

Niemcy należą do krajów najbardziej dotkniętych przez COVID-19 pod względem śmiertelności. Dziś poinformowano o największej dobowej liczbie zgonów. Ostatniej doby w Niemczech z powodu COVID-19 zmarło 1244 osób. Od początku pandemii jest to już 43 881 zgonów.

Instytutu Roberta Kocha apeluje do pracodawców o szersze umożliwienie zdalnej pracy.

- „Oddziały intensywnej opieki medycznej w Niemczech prawdopodobnie nigdy nie były tak zajęta jak obecnie” – stwierdził prezes RKI Lothar Wieler.

Zaapelował do obywateli, aby jeszcze bardziej ograniczali swoje kontakty i przestrzegali wszystkich środków mających chronić przed zakażeniem.

kak/PAP