Śmierć na festiwalu Owsiaka. Mężczyzna przedawkował amfetaminę

No i co z tego?

Mieszkam w Krakowie. Na mojej ulicy miał niby być parking autokarów dla ŚDM, ale jako że przyjechało mało "pielgrzymów", było tylko kilka.

To co oni dźgali nocami, to ja nie wnikam. Prosto z ławki wciągali - nie wiem czy koks, czy speeda - ale to fakt.

Z sąsiadami schodziliśmy do nich całą noc, bo robili bydło.



Takie rzeczy się po prostu dzieją. I tyle.

