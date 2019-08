Słowenia buduje ogromny płot przeciw imigrantom!

Słowenia rozpoczęła budowę ogromnego ogrodzenia na granicy z Chorwacją. To już kolejny odcinek - informuje agencja Reuters. Wysokie na 2,5 metra ogrodzenie budowane jest, by ograniczyć napływ nielegalnych imigrantów .

"Ogrodzenie będzie wzniesione tymczasowo na obszarach, gdzie jest to konieczne, by zapobiec nielegalnemu przekraczaniu granicy państwowej i zapewnić bezpieczeństwo ludności i ich majątku" - powiedziała rzeczniczka MSW Irena Likar. W trakcie konferencji stwierdziła również, iż dokładna lokalizacja nie zostanie podana do opinii publicznej.