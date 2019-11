Śledztwo ws. Grossa umorzone. Nie odpowie za obrazę narodu

złoty żniwiarz 2.0 26.11.19 15:33

- Pana pierwsza żona miała złotą koronkę?

- Miała. Złoty ząb, o tu o, na przodzie. Ale potem zrzuciła, bo ten pod spodem zaczął się psuć. Ja nie pytał, skąd go miała. Jak żeśmy się żenili, to już był. Tyle co osiemnaście lat skończyła, ja sześć więcej miałem. No na pewno to z kozielska było zdybane. Dentysta przerobił. No bo skąd by kupowali?

- A po co młodej dziewczynie na wsi taki ząb?

- Na paradę, taki ładny, żółciutki się świecił.