Sławomir Nowak wylatuje z pracy na Ukrainie

realista 20.9.19 19:22

Ha, ha, ha, ha, następny "fachowiec" , tym razem od zegarków leci na zbity pysk. A tłumaczyliśmy Ukraińcom, że to przygłup i skorumpowany świr ! Nie chcieli wierzyć - teraz uwierzyli !

Apel do Ukraińców: Jeśli chcecie budować oczyszczalnię ścieków, to polecamy wam HGW i Czaskowskiego. Najlepsi fachowcy w Polsce !