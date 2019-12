Sławomir Cenckiewicz: Jak komuniści grali ,,Bolkiem''

Cenckiewicz przypomniał, że w nagranej rozmowie z bezpieką z 1982 roku Wałęsa przyznawał poufnie, że zmiany kadrowe w "Solidarności" konsultował z ludźmi władzy. "Nie zarzuci pan mi nic, że w Gdańsku miał pan jednego człowieka, który wam mógł się nie podobać. Wyczyściłem. Nie zarzuci mi pan też, że tam, gdzie miałem wpływ, to znaczy w prezydium KK [NSZZ "Solidarność"], które dobierałem, dobrałem jednego człowieka, który wam nie odpowiadał. Pytałem się nawet" - mówił wówczas Wałęsa do esbeka.

Według historyka Jaruzelski informował też Borysa Aristowa, ambasadora ZSRR w PRL, o posiadaniu przez jego reżim nagrań "pornograficznych" mających mieć moc kompromitowania Wałęsy. Te materiały, twierdzi Cenckiewicz, miały trafić m. in. do Watykanu i USA.