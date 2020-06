Śląsk skutecznie radzi sobie z epidemią

JS 19.6.20 13:18

To nie Chiny wypuściły wirusa. Chińskie władze, naukowcy nie są tacy głupi żeby narobić sobie takiego, przepraszam za słowo - syfu - w państwie i gospodarce i na świecie. To amerykańscy lewacy, kierowani przez kolaborantów szatana (najbogatsi ludzie na świecie) na ziemi, podrzucili go Chinom a potem rozniosło się na inne kraje świata. Bill Hell Gates musi być w tej szajce, bo zbyt wiele faktów na to wskazuje. Robią nas w konia ! Tu nie chodzi o zrobienie gigantycznych pieniędzy na szczypionkach ale na ZNIEWOLENIU ludzi i odebraniu im, nam majątków ! Wszystko w imię ekologii i ratowania ziemi !



Jezus a nie wirus Królem Polski ! Wtedy wszystko będzie takie jak powinno być !

Pozdrawiam