Skrzynki lokatorskie do nowych apartamentowców

Rynek mieszkaniowy w Polsce kwitnie. Każdego roku powstaje tysiące nowych inwestycji – domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych, tzw. apartamentowców. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak złożone są to realizację oraz jak wiele rzeczy składa się na to, by budynek mógł zostać oddany do użytkowania. Jedna z takich rzeczy, bez których apartamentowce nie mogą funkcjonować, a mieszkania być wydane właścicielom to skrzynki pocztowe.

Euro skrzynki lokatorskie – co to takiego

Większość z nas dobrze wie jak wyglądają skrzynki na listy do domów jednorodzinnych. Mniejsze lub większe, montowane na ogrodzeniu lub wbudowane w murowany słupek ogrodzenia. Skrzynki pocztowe można również mocować bezpośrednio na elewacji budynku. Jednak w budownictwie wielorodzinnym sprawa wygląda zupełnie inaczej. Tu każde mieszkanie powinno mieć zapewnioną własną skrzynkę na listy lub skrytkę. Jej konstrukcja powinna być wykonana w taki sposób, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo korespondencji, uniemożliwiając jej kradzież lub np. zalanie przez deszcz. Wszystkie te oraz wiele innych warunków spełniają skrzynki lokatorskie. Jest to stalowa konstrukcja mieszcząca w sobie od 2 do nawet 12 lub więcej pojedynczych skrytek na listy. Każda z nich zostaje przypisana do osobnego mieszkania lub lokalu użytkowego, a jego właściciele otrzymują kluczyk do drzwi skrytki. Umieszczenie w niej korespondencji odbywa się poprzez wrzutnik zabezpieczony uchylna klapką. Aby jednak wyjąć korespondencję z wnętrza skrytki, potrzebny jest kluczyk, którym otworzymy i zamkniemy drzwiczki.

Nowoczesne euroskrzynki na listy

Być może część osób pamięta stare metalowe skrzynki na listy, instalowane w blokach i kamienicach. Wielokrotnie malowane farbami olejnymi, z wyłamanymi drzwiczkami i niewidoczną numeracja skrytek. Przez wiele lat takie skrzynki zapewniały wątpliwe bezpieczeństwo naszej korespondencji, narażając ją na kradzież, zalanie czy choćby umożliwiając sąsiadom sprawdzanie, kto do nas pisze. Wszystko zmieniło się w roku 2012 wraz z wejściem w życie unijnego prawa pocztowego, które szczegółowo określa wymagania, które powinny spełniać lokatorskie skrzynki na listy. Wśród niezbędnych wymogów można znaleźć m.in. konstrukcję, która nie pozwala na wyjęcie listów przez otwór wrzutowy, konieczność zabezpieczenia każdej skrytki drzwiczkami z dedykowanym zamkiem, czy wykonanie skrzynki z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych – nie korodującej stali lub wykonaniu na niej powłoki antykorozyjnej. Istotny również jest rozmiar pojedynczej skrytki lokatorskiej. Jej wymiar powinien umożliwiać umieszczenie wewnątrz przesyłki w rozmiarze C4, czyli popularnej dużej koperty, wielkości nieco większej niż A4. Skrzynki tego typu mogą również posiadać dodatkowe udogodnienia, takie jak szyldy, okienka rewizyjne przez które sprawdzimy czy skrytka jest pełna, a sposób ich mocowania do ściany musi być opracowany w sposób, uniemożliwiający kradzież. Wybór odpowiedniej skrzynki lokatorskiej do nowego budynku zdecydowanie poprawia komfort mieszkania w nim, jak również może podkreślać elegancki i nowoczesny styl architektury tegoż budynku.