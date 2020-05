Skiba: Szumowski to funkcjonariusz PiS

Opozycja i jej celebryci są zgodni w krytyce działań w sprawie koronawirusa, Wszyscy są fachowcami i wszyscy zrobiliby to lepiej. Jak zrobiliby to „lepiej”, to wystarczy sobie przypomnieć, jak była premier Ewa Kopacz i jej osiołki chcieli rozwiązać sprawę migrantów w Polsce.

Tym razem postanowił się także dopowiedzieć w tej kwestii Krzysztof Skiba, piosenkarz zespołu Big Cyc, który w wywiadzie dla onet.pl powiedział:

- Jest jednak w ludziach coś takiego, że w obliczu kataklizmów się jednoczą i potrzebują silnego przywódcy. Na takiego herosa walczącego z pandemią kreowano ministra Szumowskiego

Jako „znawca polityki” stwierdził:

- Teraz paradoksalnie pomaga im wirus. Jest jednak w ludziach coś takiego, że w obliczu kataklizmów się jednoczą i potrzebują silnego przywódcy. Na takiego herosa walczącego z pandemią kreowano ministra Szumowskiego. Okazał się jednak klasycznym funkcjonariuszem PiS-u, kiedy powiedział, że wybory kopertowe mogą się odbyć

Skiba, jako typowy funkcjonariusz opozycji podtrzymał taże narrację, że wybory 10 maja nie odbyły się z winy PiS, który dodatkowo popsuł Polakom wakacje.

No cóż...

Gdyby sytuacja w Polsce była podobna, jak we Włoszech, Hiszpanii czy USA to cacy bohaterowie z pewnością nawet nosa by nie wysunęli spod kołdry albo z jakiegoś zabunkrowanego miejsca, bo to ludzie o mentalności tubylczej. Kiedy jest za lekko to krytykują, a kiedy tragedia to „robią w gacie”.

Do tego dochodzą jeszcze symptomy syndromu sztokholmskiego. Ot cała prawa. A u nas w mądrościach ludowych niektórzy wyrażają to jako: „krowa, która dużo ryczy mało mleka daje”. Nawet jeśli jest to „BIG CYC”.







mp/onet.pl/fronda.pl