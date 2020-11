Skandaliczny ,,żart'' w Tygodniku Powszechnym. ,,Czy Urban jest już naczelnym?''

Skandaliczny żart na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Pismo, które mieni się „katolickim” postanowiło najwidoczniej pójść w ślady „Nie” Jerzego Urbana.

Tygodnik na Twitterze zamieścił „żartobliwy” rysunek autorstwa Bartosza Minkiewicza podpisany „biskup podczas tradycyjnej gry w trzy parafie i pedofila”.

Internauci nie kryją oburzenia tym, w jakim kierunku zmierza „Tygodnik Powszechny”, pod którego logo na okładce widnieje wciąż napis „katolickie pismo społeczno-kulturalne”. Poniżej kilka komentarzy, które znalazły się w sieci:

Bardziej by to pasowało do "NIE" Urbana. Jak widać, reprezentujecie ten sam poziom.