Skandaliczny wpis Tuska! Internauci oburzeni. Coś mu przypomnieli...

Henryk 14.2.20 10:08

Niedaleko pada jabłko od jabłoni!Kłamać,kłamać,aż kłamstwo stanie się prawdą!!!Dewiza czterokopytnych z rogami!!!



Aaaaa to!



Wódz Borys w swojej dobroci,wskazał nam ostatnio,azymut zmian!



Heili heilo,heili heilo,



z obcymi na Polskę,



by się szło,



by rządzić znowu,



budować od nowa,



by Polska była znowu ludowa!



Zbudujemy nowy świat dla elity,



z kontami na zagranicy!



Ten nasz zuch Borys,



z łapką w geście Hitlera,



zdrajców i faszystów POpiera!



Wie jak Ojczyznę naszą zbawić,



...młodzież na saxy wyprawić,



płace dać na POziomie Bantustanu,



kraj opróżnić z rąk do pracy,



Polsce nie trzeba kołaczy!



Polskę wybawi z dochodów,



zaprosi do współpracy,



przyjaciół z westu i wschodu,



a my będziemy w niedoli,



wzór POstęPOwej niewoli!