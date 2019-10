Skandaliczny artykuł w ,,Wysokich Obcasach''. Ostra reakcja Hanny Lis. ,,Coraz więcej brokatu, coraz mniej mózgu''

Tylko PRAWICA 30.10.19 10:31

NO ALE W CZYM TU PROBLEM. ZNOWU MÓZGI NIE PRACUJĄ?



PRZECIEŻ Z PUNKTU WIDZENIA STATYSTYKI, TO CO PODAŁA PANI GINEKOLOG TO PRAWDA. ABORCJA JEST FIZYCZNIE BARDZO BEZPIECZNA.



Oczywiście wy widzicie tylko ten fragment, po co więc dyskutować na temat całego artykułu i innych problemów z aborcją.