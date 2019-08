Skandaliczny artykuł ''Die Welt'' ws. reparacji

Żądania reparacyjne Polski służą rządowi PiS do odświeżania antyniemieckich stereotypów - twierdzą dziennikarze niemieckiego dziennika "Die Welt". Szokujący i skandaliczny artykuł pojawił się na stronie internetowej.

Zdaniem autorów, rząd Prawa i Sprawiedliwości dąży do podważenia powojennego ładu w tym przebiegu granic na Odrze i Nysie.

"Zwolennicy żądań reparacyjnych w Polsce twierdzą, że kraj poniósł względnie najwięcej ofiar w czasie II wojny światowej, bowiem zginęło od 200 do 230 na 1000 mieszkańców. Liczby te zgadzałyby się, gdyby liczyć wszystkie ofiary: polskich Żydów oraz etnicznych Białorusinów i Ukraińców żyjących na ówczesnym terytorium Polski. Ponadto powołują się na prawie całkowite zniszczenie dużych polskich miast, takich jak Warszawa. Mówi się, że szkody materialne da się oszacować" - czytamy.

"Formułowanie nieuzasadnionych prawnie żądań ma na celu wywieranie presji moralnej i politycznej. Gdyby Polska zmusiła rząd federalny do ustępstw, podobne zachowanie ze strony Grecji byłoby nieuchronne. Również tamtejsi politycy licytują się w wymienianiu coraz wyższych kwot, których domagają się od Niemiec. Ostatnio było to 270 do 300 miliardów euro" - przypomina gazeta.