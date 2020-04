SKANDALICZNE!!! Tomasz Wołek: Kaczyński to psychopata, jest chory psychicznie

„Już zaczyna pękać obóz władzy, te rysy się pojawiły. Niezależnie jak się sprawy potoczą, to mam wrażenie, że Gowin już jest o krok do przodu. On przeczuwa, że Kaczyński, a wraz z nim PiS, zaczyna tonąć” - przekonywał na antenie TOK FM Tomasz Wołek. Dalej z kolei w skandaliczny sposób atakował Jarosława Kaczyńskiego.