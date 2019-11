Skandaliczne stanowisko łódzkiej kurii...

NIE PROFANUJ! 4.11.19 17:07

Zwiedziłem, byłem wielokrotnie na różnych uroczystościach religijnych (śluby, pogrzeby, etc.) w synagodze, w meczecie, u prawosławnych Greków, Lutheranów i gdziekolwiek się znalazłem, zreszta nie tylko ja, wszędzie uszanowałem obrządek, tradycje i nigdy by mi nie przyszło do głowy "pluć czymś".



Co robiła tłuszcza bolszewicka z kościołami?

Dokładnie to samo - profanowała.



Co robili Niemcy z żydowskimi synagogami?

Dokładnie to samo - profanowali.



Co zrobiła tłuszcza "Pride Parade" w Nowym Jorku?

Dokładnie to samo - wpadli jak dzicz bolszewicka do katedry i sprofanowali.



Co robiła tłuszcza z czworaków w pałacach magnaterii, dworkach szlacheckich.

Dokładnie to samo - niszczyli zabytek, kulturę, tradycję.



Ten 13-latek wyniósł "to" z domu, jego rodzice wynieśli "to" z ich domów - zdziczenie, nihilizm bolszewicki, co dzisiaj ładnie się nazywa relatywizm.

Kto wie co chciał z tym opłatkiem zrobić?

Przynieść 'funflom" i pokazać trofeum?

Zrobić video?



Nie chcesz przyjmować komunii - nie rób tego.



NIE PROFANUJ!