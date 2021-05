Skandaliczne słowa o. Szustaka. Rzecznik episkopatu: Trudno to komentować

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski skomentował sposób, w jaki na temat episkopatu i abp Stanisława Gądeckiego wypowiadał się w ostatnim wywiadzie dominikanin o. Adam Szustak. „Słowa wypowiedziana przez o. Szustaka są tak oczywiste, że nawet trudno je komentować” – przyznał ks. Leszek Gęsiak.

Sławny w internecie dominikanin udzielił wywiadu Karolowi Paciorkowi z kanału „Imponderabilia” w serwisie Youtube” W bardzo długiej rozmowie o. Adam Szustak bardzo ostro krytykował chociażby ocenę episkopatu jeśli chodzi o wyzwania, jakie stoją dziś przed Kościołem w Polsce. Padły także, choć lekko cenzurowane przez dominikanina, wulgaryzmy. Odnosząc się do jednego z dokumentów opracowanego w trakcie spotkania jednej z komisji powiedział:

„Tak aktualnie, że kończy się pandemia, jak teraz kościół powinien zafunkcjonować i pierwszy punkt k***a, który podano, Gądecki go podał, to najważniejsze jest to żeby teraz zrobić wszystko co się tylko da, żeby ludzie wrócili do kościoła, czyli żeby zaczęli chodzić do kościoła. No do k***y nędzy”.

Po tych słowach rzecznik episkopatu informował w mediach społecznościowych, że abp Stanisław Gądecki zaprosił o. Szustaka na spotkanie. Teraz w rozmowie na antenie programu „Newsroom” Wirtualnej Polski ks. Gęsiak powiedział:

„Proszę mi wybaczyć, ale słowa wypowiedziana przez o. Szustaka są tak oczywiste, że nawet trudno je komentować, od strony pewnej kultury osobistej, że już nie wspomnę o jakimś szacunku do instytucji, jaką jest Kościół, nie wspominając o stosunku do konkretnych osób”.

Dodał, że mówiąc o jakiejś osobie wypada się zwraca do niej zgodnie z funkcją, tymczasem:

„[…] o. Szustak potraktował abp. Gądeckiego trochę jak kolegę”.

Dodał, że odpowiedź ze strony episkopatu jest zupełnie inna, a dominikanina zaproszono do rozmowy na temat Kościoła. Przyznał, że w wywiadzie jakiego udzielił dominikanin, oskarżenia wypowiedziane zostały językiem „powiedzmy dość mało parlamentarnym”. Dodał:

„To są takie rzeczy, które budzą oburzenie, albo co najmniej duże zdziwienie”.

Jednocześnie zapewnił, że nie jest to „wezwanie na dywanik” do abp Gądeckiego.

dam/Youtube - Imponderabilia,Twitter,Wirtualna Polska