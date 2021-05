Skandaliczne słowa muzułmańskiego współpracownika CNN! ,,Świat potrzebuje Hitlera’’

CNN zerwało kontrakt ze swoim pakistańskim współpracownikiem po skandalicznym wpisie, jaki dziennikarz opublikował na Twitterze. Adeel Raja stwierdził, że „dzisiejszy świat potrzebuje Hitlera”.

- „Dzisiejszy świat potrzebuje Hitlera”

- napisał na Twitterze współpracujący z CNN pakistański dziennikarz, komentując eskalację konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Adeel Raja usunął swój wpis wkrótce po publikacji. Mimo to CNN zrezygnowała ze współpracy z dziennikarzem.

- „Adeel Raja nigdy nie był pracownikiem CNN. Jako współpracownik pomagał w zbieraniu materiałów w Islamabadzie. Jednak w świetle tych odrażających oświadczeń nie będzie ponownie współpracować z CNN w jakimkolwiek charakterze”

- napisał rzecznik amerykańskiej stacji.

Glad a single tweet contributed to the #Palestine cause and brought it to limelight with me loosing my job and the West’s claim of Freedom of expression and human rights! https://t.co/pWnYvZrwsS