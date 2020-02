Skandaliczne słowa księdza. Broni... masonerii

Leszek 22.2.20 13:33

- Nikt w Polsce nie reprezentuje masonerii, tylko wszyscy wykonują jej rozkazy – mówi w rozmowie z Tomaszem Cukiernikiem dr Stanisław Krajski, filozof i publicysta. – Polscy politycy to zarządcy kolonii, którzy myślą jak zarządcy kolonii – dodaje.





Jakie wpływy na świecie ma obecnie masoneria?



Dzisiaj to ewidentnie już rządzi niepodzielnie. Cały system finansowy jest skonstruowany według jej pomysłu i nim zarządza. W USA zarządza Rockefeller. Wiemy, że ponad 50 procent budżetu całego szkolnictwa amerykańskiego – publicznego i prywatnego – to są fundusze z kieszeni Rockefellera. Dlatego wszystkie masońskie publikacje od razu wchodzą do kanonu lektur i elity się na nich kształcą. Poza tym media, kino. Ayn Rand zaczęła swoją karierę w USA od tego, że Warner Brother kupił od niej scenariusz za milion dolarów, którego chyba nawet nie wykorzystał. To była taka forma superstypendium. Sami bracia Warner kilka lat wcześniej mieli karczmę pod Ostrołęką. To, że po przeniesieniu się do Stanów Zjednoczonych od razu stali się wielkimi producentami, świadczy o tym, że nie byli tymi producentami, bo to nie byłoby w ogóle możliwe. Oni byli jakimiś słupami. To pokazuje, że Hollywood był konstruowany od początku. Przejęli amerykański system finansowy, kiedy utworzyli Fundusz Rezerwy Federalnej. Opis powstania tego funduszu jest jak z powieści kryminalnej. Później był taki okres w historii USA, że próbowano dobrać się im do skóry. Działały różne patriotyczne siły. Wprowadzono bardzo wysokie podatki spadkowe do 70 procent – żeby wykończyć te wielkie rody. Wtedy wymyślono system fundacji, który obowiązuje do dzisiaj i jest systemem, którego z jednej strony nie da się ugryźć z punktu widzenia prawa spadkowego, podatkowego, kontroli finansowej, a z drugiej strony – przez ten system finansowy można kontrolować szkolnictwo, media, kulturę. I na to oni stawiali. Teraz w przypadku premiera Mateusza Morawieckiego uwaga skupia się na JP Morgan. Historia tego wielkiego koncernu pokazuje, jak masoneria zdobywała przyczółki. To było tak, że w latach 20. XX wieku Amerykanie mieli dość. Kojarzyli masonerię z Żydami i były dwie bardzo mocne akcje antyżydowskie. JP Morgan był Anglosasem czystej krwi i przedstawiał się jako antysemita, a dzisiaj wiemy, że był człowiekiem i Rotschildów, i Rockefellerów. Teraz cały zarząd JP Morgan jest w tych masońskich ciałach typu Grupa Bilderberg, Komisja Trójstronna, Rada Stosunków Zagranicznych, a z drugiej strony – jakich poważniejszych instytucji się nie dotkniemy, to tam są ludzie z JP Morgan. Kiedy był pucz PO i zaczął słabnąć sygnał telewizji, to okazało się, że właścicielem przekaźników, które nadają sygnał telewizji polskiej, jest Emitel – firma amerykańska, ale tak naprawdę za tym Emitelem stoi JP Morgan. Czyli jeden mason z USA może wyłączyć wszystkie telewizje w Polsce jednym telefonem.



