Skandaliczne słowa feministki! Prof. Magdalena Środa: Bóg jest wszędzie, w Kościele jest PiS

Heteryk 21.9.19 20:44

Uwielbiam, kiedy ateiści diagnozują i oceniają KK i wiarę. I to ex cathedra:DDD Dla niej to się sprowadzało do białej sukienki i myśli,ze tak samo jest u innych... Szczególny z niej ...profesor...Powinna wiedzieć,ze rzetelny i utytułowany naukowiec nie powinien się wypowiadać w kwestiach , o których nie ma nawet bladego pojęcia. Im jednak już nienawiść do PiS i KK odebrała resztki rozumu i przyzwoitości.