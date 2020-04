Skandaliczne. ,,Newsweek'' w swoim stylu atakuje i obraża Aandrzeja Dudę

MT(3) 19.4.20 19:51

To bardzo dobrze, że jakiś polsko-języczny propagandowy brukowiec "Newsweek" pisze o Andrzeju Dudzie bardzo źle czy nawet obraźliwie.



Znacznie gorzej byłoby, gdyby go chwalił. Normalni ludzie potrafią wyciągać swoje wnioski z obłędu jaki ogarnął już "totalnych". Ten obłęd wiedzie "totalnych" przygłupów do nieuniknionej zguby. Nic co aż tak chore, nie może trwać w nieskończoność.