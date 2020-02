Skandaliczne insynuacje SokuzBuraka dot. pary prezydenckiej. ,,Tak obrzydliwe, że chce się wymiotować''

man.of.Stagira 23.2.20 19:27





Radykalne zło takich chwytów a la Tusk-Palikot jest, że przychodzi później faszyzujący demagog, zdobywa większość i nikt mu nie jest w stanie podskoczyć PONIEWAŻ



...nie wiadomo co jest A CO nie jest prawdą w świecie takich mediów





.

CI którzy uprawiają tę GRĘ -fake news- również na forum fronda.pl PRACUJĄ na zwycięstwo jakiegoś faszysty w naszym systemie





DLATEGO p r a w d ę należy chronić w interesie WSZYSTKICH



T R U T H first, IDIOT!





ot, co