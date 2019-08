Skandaliczna wypowiedź rzecznik Greenpeace nt. awarii 'Czajki'

Grzegorz z Domaradza 29.8.19 12:42

Prawda jest taka że cała ta hołota platformerska i tęczową zgromadzona przy Trzaskowskim to banda niekompetentnych nierobów umiących robić tylko dobre wrażenie w TVN i Polsacie. Zobaczymy ile im zajmie usunięcie tej awarii. Oby nie musieli prosić rządu o pomoc. Niedaj Boże żeby taki goguś Trzaskowski został Prezydentem RP. Gówno zalało by cały kraj. A wypowiedź Greenpeace to żadne zdziwienie swój swojemu krzywdy niezrobi. Ta chora organizacja chciałaby najlepiej z połowy Polski zrobić rezerwat tak żebyśmy w łapciach z łyka chodzili. Inni niech się rozwijają ale Polska nie bo przyroda. Przyroda też jest oczywiście ważna ale wszystko we właściwej kolejności.