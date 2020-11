Skandaliczna uchwała przyjęta w Senacie. ,,Weto godzi w interesy Polski’’

Po burzliwej dyskusji w Senacie przegłosowano dziś kontrowersyjną uchwałę przygotowaną przez Koalicję Obywatelską, która wzywa rząd do przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu UE razem z tzw. mechanizmem praworządności.

Tego można było się spodziewać. Opozycyjna większość w Senacie zajęła stanowisko po stronie Brukseli. Za przyjęciem kontrowersyjnej uchwały zagłosowało 49 senatorów a przeciw było 48. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

W uchwale zawarto wezwanie do Rady Ministrów o „poszanowanie interesu narodowego i wycofanie się ze sprzecznej z polską racją stanu groźby wetowania budżetu Unii Europejskiej”. Wedle autorów dokumentu weto „godzi w interesy gospodarcze, polityczne i strategiczne Polski”.

- „Rząd PiS grozi obywatelom Polski i Unii Europejskiej zabraniem tych funduszy tylko dlatego, by nadal łamać zasady praworządności, kontynuować atak na niezależne sądy, czyli w istocie po to, by zapewnić bezkarność funkcjonariuszom formacji rządzącej. Grożenie wetem jeszcze bardziej pogłębia osamotnienie międzynarodowe polskiego rządu i trwający od 5 lat dryf kraju z centrum decyzyjnego Unii Europejskiej na jej margines” – głosi przyjęta uchwała.

Debata nad przyjęciem uchwały trwała ponad pięć godzin. Jeszcze przed jej rozpoczęciem wicemarszałek Senatu Marek Pęk wnioskował o niedołączanie punktu jej dotyczącego do porządku obrad przekonując, że uchwała jest sprzeczna z przyjętą wcześniej na ten temat uchwałą Sejmu oraz z konstytucyjnymi uprawnieniami Senatu. Dodał również, że skandaliczna jest jej forma.

kak/PAP