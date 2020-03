Skandaliczna próba uderzenia w prezydenta. Radny PiS przebrany za ratownika? Oto, jak jest naprawdę!

eRKa 15.3.20 16:03

Mniej niż "0" tak śpiewał Panasewicz, czy znasz chociaż to, bo widać, że do szkoły chodziłeś/aś ZAKRĘTASEM i dlatego masz taki marny, a raczej mierny wpis. Następnym razem wysil swój umysł, to pomorze Ci się rozwijać. Powtórzę jeszcze raz, że tylko człowiek głupi otacza się GŁUPKAMI. Pojmujesz sens tych słów /?, bo być POPYCHADŁEM w rękach innego, to robią tylko głupcy, którzy niczego w życiu się nie nauczyli i teraz to sobą reprezentują. ZAPAMIĘTAJ więc, że nauka, to potęgi klucz i obyś nie został/a klucznikiem, bo uczyć się trzeba i to stale, ale od ludzi mądrych i uczciwych, lecz nie za wszelką cenę od ludzi złych i głupich ziejących swoją głupotą. Połóż się spać i przemyśl to, a jutro rozwidni się Twój umysł. pa