Skandal! Żukowska porównuje ANTIFĘ do Armii Krajowej. Ostra dyskusja na TT

MT(*) 1.6.20 16:03





To zadziwiające, trwa druga dekada XXI wieku, Polska znajduje się wśród narodów wolnego świata a wśród wyborców Trzskowskiego są ledwo żyjący byli UB-ecy, SB-ecy, szkoleni w sowieckiej Moskwie agenci WSI i PZPR-owcy. Co więcej, wielu z nich PO i reszta 'totalnej" opozycji uczyniła swoimi europarlamentarzystami, parlamentarzystami krajowymi czy doradcami etc. jak choćby Cimoszewicz, Miller, Borowski, Rosati, Ciosek. Borowski to nawet zaczął się tu i ówdzie pokazywać ze znaczkiem Polski Walczącej w klapie marynarki. Tej samej Polski Walczącej, którą PZPR-owcy przez pól wieku swojej służalczej wysługi Moskwie skazywali na zapomnienie. Tej samej Polski Walczącej, której bohaterskich żołnierzy tatusiowie i dziadziusiowie takich Borowskich i innych polsko-języcznych szumowin mordowali zdradziecko i ukradkiem wrzucali do anonimowych dołów śmierci.



Co obecność takich ludzi w życiu publicznym wolnego i suwerennego kraju w drugiej dekadzie XXI wieku może oznaczać ?



Na pewno ich paranoję, bo wobec innych paranoików-potencjalnych wyborców o podobnym rodowodzie i drogach życiowych ci ludzie uznają, że ich paranoja oferowana innym paranoikom się opłaca i przyczynia do dalszej kariery. Dlatego im samym zaczęło wydawać się, że są kim innym, niż w rzeczywistości są. Zaczęli bezkarnie podszywać się pod tych, którym zawsze w rzeczywistości i podświadomie zazdrościli ich niezłomnej postawy, patriotyzmu. zaczęli to robić z zazdrości, że sami byli tylko sługusami Moskwy a tamci, nawet w obliczu zadawanej im śmierci nigdy nie szli na kolaborację, ustępstwa.



I dlatego jest jak jest. W tych i kolejnych wyborach Polacy stawać będą na przeciw paranoików, zdemoralizowanych dotychczasową bezkarnością i indoktrynacją rodem z sowieckich podręczników propagandy. Stawać będą na wprost ludzkich łachmanów moralnych, którzy za nic mają systemy wartości oparte na patriotyzmie, poszanowaniu i dbałości o suwerenność Polski. I z nimi trzeba będzie się mierzyć, być może jeszcze długo. I trzeba ich pokonać, zawsze i w każdym miejscu. Przede wszystkim przy wyborczych urnach, ale też i w każdej życiowej i codziennej sytuacji. Na ulicy, w sklepie, na bazarkach, na uczelni, w szkole etc. Nigdy nie wolno ustępować im pola, nigdy nie wolno być biernych wobec ich kłamstw, obłudy, wulgaryzmów, nienawiści do Polski suwerennej i wolnej. Od wpływów Moskwy, Berlina i Brukseli.