Skandal! Zablokowano konto Kai Godek na Twitterze. Gdzie wolność słowa?!

Tylko się nie posr.a.cie z tego oburzenia.

Jak faszystce nie pasuje to niech sobie książkę napisze i wyda. Wtedy będzie miała full wolność słowa.

Tylko ciekawe ile osób taką książkę kupi i przeczyta.

Jak się chce korzystać z dobrodziejstw czyjegoś sposobu na dotarcie do odbiorców to trzeba respektować jego zasady.

A jak nie pasuje, to wypad.

Sorry taki mamy klimat.



