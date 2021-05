Skandal w warszawskim liceum. Kaźmierczak: Który sku***syn chce prowadzić takie rozmowy z dziećmi?

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak napisał w mediach społecznościowych o szokującej liście lektur, które w 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie są tematem rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów. Jak pisze Kaźmierczak, warunkiem przyjęcia do szkoły ma być rozmowa na temat „literatury porno”.

„PEDOFILIA W 21 SLO W WARSZAWIE???”

- rozpoczyna swój wpis oburzony Cezary Kaźmierczak.

Jak relacjonuje przedsiębiorca, jego 13-letnia córka, szukając liceum, trafiła do 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie. Okazało się, że egzamin do szkoły przeprowadzany jest m.in. na podstawie rozmowy z dzieckiem na temat wybranej książki z podanej listy. Są to:

1. Margaret Atwood, „Opowieść podręcznej”

2. Angela Carter, „Krwawa komnata” (z tomu „Czarna Wenus”)

3. Jarosław Iwaszkiewicz, „Kochankowie z Marony”

4. Czesław Miłosz, „Orfeusz i Eurydyka”

5. Sławomir Mrożek, jednoaktówka „Na pełnym morzu”

6. Platon, „Uczta”

7. Olga Tokarczuk, „Najbrzydsza kobieta świata” (z tomu „Gra na wielu bębenkach”)

- „Ani ja, ani Frau Kaźmierczak nie jesteśmy obeznani w literaturze porno więc lista nie wzbudziła żadnych naszych podejrzeń. Zapisalismy córkę na egzamin”

- pisze prezes ZPP.

Zanim jednak rodzice przekazali dziecku książki, matka zajrzała do pierwszej proponowanej pozycji i „wszystkie włosy stanęły jej dęba”.

- „Oto o czym m.in. chciał rozmawiać jakis pedofil bądź zboczeniec z moją 13-latka! O jej wrażeniach, przemyśleniach i wnioskach dotyczących tej lektury”

- pisze oburzony ojciec i przytacza przykładowe opisy przeżyć seksualnych bohaterów proponowanych przesz szkołę lektur.

- „Jestem bardzo zainteresowany, który to sku*wysyn chce w 21 SLO w Warszawie prowadzić tego typu rozmowy z dziećmi i jak to w ogóle jest możliwe i jak to jest możliwe, że organa państwa polskiego to tolerują. Nie zostawię tak tej sprawy”

- kończy swój wpis Kaźmierczak.

Do sprawy odniosło się już 21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie. W odpowiedzi na te doniesienia dyrekcja… zagroziła Cezaremu Kaźmierczakowi pozwem.

- „OŚWIADCZENIE

W związku z materiałami opublikowanymi w dniu 18 maja 2021 przez pana Cezarego Kaźmierczaka (Twitter, Facebook) oraz pana Roberta Winnickiego (Facebook) informujemy, że podjęliśmy kroki prawne dotyczące pociągnięcia Panów i innych osób rozpowszechniających te fałszywe treści do odpowiedzialności za zniesławienie i zniewagę oraz naruszenie dobrego imienia szkoły.

Dyrekcja 21 SLO”

- czytamy w opublikowanym oświadczeniu.

