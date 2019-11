Skandal!!! Urbaniak: Myślę, czy rozbiory nie były najlepszym rozwiązaniem

„Myślę sobie czasem, czy rozbiory nie były najlepszym rozwiązaniem wobec tego kraju i mówię to z całą odpowiedzialnością”.

Powiedział też, że ma nadzieję na to, że wszystko się „dobrze ułoży i ludzie się dogadają w końcu”.

Mało tego, Urbaniak jest oburzony faktem, że Polacy mieli czelność zagłosować inaczej, niż on by sobie tego życzył i wybrali prawicę.

„To jest kolejny koszmar. Do Chicago przyjeżdża głównie jedna opcja, a mieszkańcy to ludzie dużo starszej generacji, zasiedziali Polonusi, którzy nie wiedzą, co dzieje się w kraju”