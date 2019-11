Skandal u salezjanów w Belgii. Dlaczego zaufano księdzu-pedofilowi?

KleruchaczePolskichDzieciDoCelZRecydywąANieNaUrlop 26.11.19 15:51

Po co szukać klero-pedofilów gdzieś po Czarnej Afryce, wśród lepianek z koziego łajna i nagich krajowców?

W Polsce tysiące takich grasują od parafii do parafii, przenoszeni z biskupim biletem, chronieni przed sądami powszechnymi, zatuszowani, ukryci, bezkarni.

A powinni zapełniać cele, resocjalizowani przez recydywistów nie jakimiś tam wizjami opalania się w piekle przy kotle ze smołą, ale realnie - nogą od taboretu albo kijem bardaszanej szczoty. W każdym polskim więzieniu na wieść o przybyciu gwałciciela dzieci podnosi się gorączka. Każdy chce mieć posadzonego za "majty" u siebie pod celą.

Żeby wyrównywać rachunki z dziecięcymi ofiarami, które nie mogą tego zrobić same.