Skandal u anglikanów – honory w katedrze dla aborcjonistki

Co ciekawe, Ann Furedi nie podziela opinii arcybiskupa Canterbury co do początków życia ludzkiego. W swojej książce The Moral Case for Abortion (Moralne stanowisko za aborcją) przyznaje, że życie zaczyna się od poczęcia, ale stwierdza: „Aborcja jest może aktem zabójstwa – ale zabija istotę, która nie ma poczucia życia ani śmierci i świadomości siebie, jako odrębnej od innych”.