Skandal! Śmiszek kpi w Sejmie z katastrofy smoleńskiej

Teolog 6.4.20 21:59

Jak unia się rozpadnie, to nastąpi czwarty rozbiór. Putin weźmie sobie kraj nadwiślański i nikt go nie powstrzyma, a Niemcy wyciągną rękę po swój Śląsk i Pomorze. Chyba nie sądzisz że ktoś na zachodzie będzie chciał umierać za Polskę. Będzie dokładnie tak samo jak w 1939. Rząd ucieknie do Londynu i będzie znowu wysyłał młodzież na pewną śmierć.