SKANDAL! Policji w UK przeszkadzało nabożeństwo, ale już lewacki protest - nie!

Kolejny dowód skandalicznie wybiórczego działania brytyjskiej policji. W Wielki Piątek funkcjonariusze przerwali nabożeństwo w polskiej parafii Chrystusa Króla w Balham w południowym Londynie. Policji jednak nie przeszkadzał lewacki protest, który miał miejsce kolejnego dnia!

Jak informowaliśmy, policjanci w piątek około godziny 18:00 we wspomnianej parafii nakazali wiernym opuszczenie kościoła pod groźbą otrzymania mandatu. Powodem były oczywiście obostrzenia związane z epidemią koronawirusa.

Tymczasem jak informują media, w Wielką Sobotę w Bristolu miała miejsce lewacka manifestacja. Aktywiści urządzili uliczną dyskotekę, jednak policja nie reagowała. Nie rozpędzono zgromadzenia, a manifestantów tylko obserwowano.

Nagranie ze wspomnianego protestu trafiło do sieci.

Hundreds of far-left protesters shut down the city center in #Bristol, England to have a street dance party. Police watched but did not intervene. pic.twitter.com/YRvrtYHlr0