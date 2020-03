Skandal! Obywatele RP okropnie znieważyli Prezydenta

Wojtek Polak 6.3.20 15:33

banda wynaturzeńców gdzie się nie pokaże łamią prawo i obraża nie tylko wszystkich normalnych ludzi ale i głowę państwa. a rząd zajmuje się ogromną epidemią bo aż jedna osoba zachorowała. korona wirus to chyba nie wirus grypy a wirus idiotyzmu bo u nas jest masa debili czy to z kod-u ubywateli rp a nawet cały obóz zdrady i zaprzaństwa bo tam idiotów co nie miara.