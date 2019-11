Skandal! Niemcy znów piszą o ,,polskim obozie zagłady''. Jest reakcja ambasady

Pawlo 3.11.19 11:09

Ten kto myśli , że Niemcy wyzbyli się pogardy do Polaków - JEST W BŁĘDZIE !!!

Pracowałem z Niemcami w ( środowisku inżynierskim) i wiem jakie jest ich podejście Polaków - POGARDA i jeszcze raz POGARDA. Na każdym kroku podkreślali swoją "wyższość". A co najbardziej szokujące to to , że tak jak my Polacy wspominamy czasy Piłsudskiego ( pozytywnie) tak Oni wspominają czasy Hitlera - " Nie ma to jak było za Hitlera" i wcale się z tym nie kryli.