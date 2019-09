Skandal! Nie tylko IPN i CBA. ,,Platforma chce skasować WOT''

ZlikwidowaćDomowychPozerówWzmocnićZawodowąArmię 10.9.19 10:27

Słusznie. WOT to po prostu zabawa w przydomowa partyzantkę. Przyjmującą z łapanki każdą łamagę, cherlaka, półślepca, garbusa, spasioną oazówkę czy militarystycznego obłąkańca spragnionego władzy i krwi po wielu latach spędzonych ze strzelankami na ekranie. Za państwową wypłatę co miesiąc udają silnych, sprawnych i gotowych.

Pod pierzyną. Bez broni.

Do takiej cywil-bandy przebranej w mundurki, po 16 dniach szkolenia przybywa minister i pieje peany na cześć władzy.

WOT to kwintesencja rządów PiSoidów. Pozerstwo. Marnotrawstwo. Bezsens.