Skandal! Komorowski deprecjonuje Żołnierzy Wyklętych

Po prawej Ty po lewej ja 2.3.20 16:37

Żołnierze wyklęci. Banda zbrodniarzy wojennych, którzy pod płaszczykiem walki o niepodległość mordowała bezkarnie ludzi, którzy im się nie podobali. Samosąd to według Was dobra idea? Ale kogo ja pytam. Wśród najbardziej ortodoksyjnych katolików znalazłoby się paru takich co by ateistów, gejów, lewaków, wegan, cyklistów, żydów, masonów, muzułmanów, imigrantów i feministki prowadzili na szafot. Tak przynajmniej wynika z komentarzy na tym portalu poświęconym przez szatana.