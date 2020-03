SKANDAL! Kania ma spocząć na Powązkach

Warszawskie Powązki to najbardziej prestiżowe miejsce pochówku w stolicy Polski. Spoczywają tu postacie zasłużone dla polityki, sztuki, nauki i sportu. Do takiego pochówku wymagana jest zgoda prezydenta Warszawy lub upoważnionej do tego osoby, chyba, że zmarły posiada na cmentarzu rodzinny grób albo prochy zmarłego mają być złożone w kolumbarium.

- Wygląda na to, że prezydent Rafał Trzaskowski tworzy nową Aleję Zasłużonych dla komunistów. Pogrzeb Jaruzelskiego też był szokiem, ale w III RP był prezydentem. Oleksy to były premier. A kim Kania był w wolnej Polsce? To skandal, że stanowisko I sekretarza KC PZPR i członka Politbiura predestynuje w III RP do specjalnego traktowania