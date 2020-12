Skandal i dyskryminacja! Facebook zablokował stronę fundacji ,,SMS z nieba'' za … promocję pro life

- Fundacja „SMS z nieba” została oficjalnie zablokowana przez serwis społecznościowy Facebook – informuje w mediach społecznościowych Katolicka Agencja Informacyjna.

- Dyskryminacja treści katolickich została wprowadzona w momencie utworzenia przez fundację nowego projektu „Życie bez granic”, promującego troskę o życie nienarodzonych. #SerwisKAI – czytamy dalej.

- "SMS z Nieba" to inicjatywa ewangelizacyjna, która funkcjonuje od 01 listopada 2006 r., kiedy to przez pierwszą z koordynatorek projektu - Joannę Mrozik z Białej Podlaskiej, na telefony komórkowe zostały wysłane pierwsze smsy ze Słowem Bożym oraz z myślą świętego – czytamy w opisie samej fundacji. Jedna na najbardziej znanych inicjatyw fundacji to Życie Bez Granic.

Fundacja wyjaśnia też możliwe przyczyny blokady swoich inicjatyw:

- Ponieważ "stajemy za życiem", fb blokuje nasze strony!!! Nie możemy udostępnić żadnych treści zalinkowanych z naszych stron.

Sprawdźcie sami:

Spróbujcie cały adres „www smsznieba pl" lub „www zyciebezgraniac org" (celowo nie dałem kropek, aby Facebook nie zablokował) wpisać u siebie na tablicy...

Ponieważ z naszych stron nie możemy publikować wszystkiego na Facebooku, zachęcamy do bezpośredniego sprawdzania strony: www smsznieba pl

NIE CHODZI O UDOSTĘPNIANIE NASZEGO PROFILU Facebookowego (nawet w komentarzach) tylko o udostępnianie WWW

