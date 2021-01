Skandal! Facebook zablokował profil V4

Liberalno-lewicowe elity dokonują otwartego już zamachu na wolność słowa. Facebook tymczasowo zablokował konto Grupy Wyszehradzkiej „Visegrad 24”. Wcześniej na profilu informowano o polskim projekcie przewidującym kary dla mediów społecznościowych łamiących wolność słowa.

Visegrad 24 poinformowało dziś na Twitterze o blokadzie, jaką nałożono na ich konto na Facebooku.

Our account on Facebook has been disabled. pic.twitter.com/xMNRpa7dan