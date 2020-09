Skandal! Dziennikarz TVN24 chciał przypisać Polakom zbrodnię Niemców

„Pan Redaktor @rafal_wojda juz zapewne wie, że zrobili to Niemcy, czy nadal udaje, że na historii przysypiał? „ - pisze na twitterze szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski komentując skandaliczny wpis dziennikarza TVN24 Rafała Wojdy na temat spalenia na stosie Barbary Zdunek.

Wojda napisał na Twitterze:

„21 sierpnia 1811 - Barbara Zdunek została uznana za czarownice i spalona na stosie. Była to ostatnia tego typu egzekucja w Europie. Odbyla się na ziemiach polskich. Nie, nie w Krasniku. W Reszlu”.

Historyk i dziennikarz Piotr Gursztyn przypomniał:

„Reszel w tych czasach należał do Prus od 1772, a etnicznie to miasto od początku swego istnienia do 1945 było w przeważającej mierze niemieckie”.

Prusy nie były katolickie — Michał Toporny (@m_toporny) September 24, 2020

Dziennikarz TVN24.

A pod spodem dziesiątki komentarzy komentujących „polską zbrodnię”.



Można powiedzieć, że ten krótki tweet to TVN24 i jego widownia w pigułce pic.twitter.com/gBFNaleYgg — Żelazna Logika (@zelazna_logika) September 25, 2020

Reszel w tych czasach należał do Prus od 1772, a etnicznie to miasto od początku swego istnienia do 1945 było w przeważającej mierze niemieckie — Piotr Gursztyn (@PiotrGursztyn) September 24, 2020

Pan Redaktor @rafal_wojda juz zapewne wie, że zrobili to Niemcy, czy nadal udaje, że na historii przysypiał? #DziennikarzeBezGranic pic.twitter.com/npod5Sa2IT — Krzysztof Sobolewski 🇵🇱100PL🇵🇱 (@AC_Sobol) September 24, 2020

dam/twitter,Fronda.pl