Skandal! Brytyjska TV porównuje polskie miasta do obozów koncentracyjnych

JS 5.3.20 21:59

Najpierw Anglicy stchórzyli przed Hitlerem i nie pomogli nam łamiąc wraz z Francją przymierze, a teraz w naszej własnej obronie tego co oni oddali diabłu, prawa danego od Boga, krzyczą że to my jesteśmy jak hitlerowcy ? Nastaje nowy hitleryzm i to oni się do niego przyłączyli, nie my. Szatan co jakiś czas szuka narodu, dzięki któremu zawładnie światem. Już wie, że nie da się już tego osiągnąć. Teraz buduje imperium rządzone z wielu państw, które będą w jego imieniu zarządzały regionem. Zostało to napisane w Apokalipsie.

Króluj nam Chryste - NIE dla panowania antychrysta

Pozdrawiam i wszystkim życzę zbawienia od