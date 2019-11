Skąd wiemy, że czyściec istnieje?

Piotr Nowak 3.11.19 15:23

Ateiści nam to powiedzieli !!!



Są dwa rodzaje czerwonych bydlaków: ci których nie lubię i ci którymi gardzę !!!

Wyście oszaleli z nienawiści. Wy otumanieni lewaccy pomyleńcy cuchniecie kłamstwami , co powoduje uszczerbek na zdrowiu psychicznym !

Skąd wy plugawi i wredni ateistyczni degeneraci się bierzecie? Kto i po co daje wam jeść? To marnowanie żywności.

Weźmiemy się za was , za to, że feszerujecie Polaków strachem i nienawiścią !