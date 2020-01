Sir Roger Scruton nie żyje. ,,Przyjaciel Polski'' miał 75 lat

K.K. 13.1.20 9:19

To ty jesteś "mądry". W tym wypadku autor przytacza słowa jakimi określano Scrutona więc słusznie ujął je w cudzysłów. Zresztą gdyby miał użyć w takim znaczeniu jak sugerujesz to w cudzysłów wziąłby tylko słowo przyjaciel, a nie cały zwrot "przyjaciel Polski". No i kto tu jest "mądry"?