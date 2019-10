Silny wstrząs w kopalni! Są ranni, jeden górnik nie żyje

Do silnego wstrząsu doszło w czwartek ok. godz. 15, tysiąc metrów pod ziemią. Jego energię - jak wynika z danych Wyższego Urzędu Górniczego - wstępnie oszacowano na ok. 3,05 w popularnej skali Richtera. Oznacza to, że wstrząs miał charakter wysokoenergetyczny. Tomasz Głogowski zapewnił, że służby dotarły już do wszystkich górników i nikt nie jest poszukiwany. Najciężej ranni zostali przetransportowani do szpitali śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, pozostali karetkami pogotowia - trafili do kilku szpitali w regionie.