Sikorski szokuje u Olejnik! 'Pragnę pochwalić rząd...'

JS 12.9.19 22:05

Na zachodzie tacy skompromitowani ludzie jak p. Sikorski, ze wstydu po swoich haniebnych czynach nie zabierali by już więcej głosu w mediach. Te zachodnie media nawet nie chciałyby ich zaprosić żeby nie zepsuć sobie reputacji. W Polsce jest jakaś upiorna tolerancja w mediach dla zdegenerowanych polityków, co to już dawno powinni zejść ze sceny politycznej i zająć się jakąś inną pracą. A tu wyskakują to Wałęsa, to Miller, to Cimoszewicz, Sikorski, Sienkiewicz, Kopacz, Pawlak itp. Jeżeli ci ludzie odnieśliby sukcesy w rządzeniu to nie mam nic przeciwko aby ich głos był słyszalny ale gdy naszą gospodarkę zatapiali jak złomowany okręt to nie rozumiem, co oni robią w mediach ???

Ich miejsce jest na historycznym śmietniku !

Pozdr.