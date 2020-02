Sikorski odleciał: Hasło kampanii Kidawy-Błońskiej … Odleciał, ale się i wygadał

- Wydaje mi się, że hasło kampanii jest bardzo celne. Prawdziwa prezydent. To znaczy nie ktoś, kto odgrywa rolę prezydenta po to, żeby przypodobać się szefowi własnej formacji, tylko ktoś, kto naprawdę podejmuje decyzje w interesie kraju. Jest bezpiecznikiem w systemie konstytucyjnym. Przecież to jest problem z rządami PiS, że wyciągnięto wszystkie bezpieczniki i połączono te kable na twardo, a to ma swoje konsekwencje bardzo niebezpieczne. Ono [hasło] jest skuteczne, bo mamy aktora odgrywającego rolę prezydenta